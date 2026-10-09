Sternenlose Nacht – und im Osten bleibt es windig

Wechselhaft gestaltet sich der Abend und die Nacht in Österreich: Die Wolken überwiegen in weiten Teilen des Landes. Vor allem im Osten macht sich auch weiterhin Wind bemerkbar. Vereinzelt können nachts auch Schauer niedergehen.
Wetterbegünstigt ist am Abend der Osten, wo sich zunächst noch die Sonne zeigt. Im übrigen Land dominieren bereits die Wolken. Diese haben stellenweise auch Regenschauer im Gepäck.
Allerdings sollte es dennoch zumeist trocken bleiben. Hartnäckig hält sich auch der Wind – vor allem in exponierten Lagen und im Osten Österreichs.
Himmel bleibt wolkenverhangen
Wolken bleiben auch in den Nachtstunden Thema, ein Blick auf die Sterne ist zumeist nicht vergönnt. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 12 Grad, vereinzelt könnte es auch noch eine Spur kälter werden. Mit Niederschlag muss wohl nicht mehr gerechnet werden.
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Auch der Start ins Wochenende ist zumeist kühl und vielerorts bewölkt. Im Laufe des Tages steigt auch die Chance auf Regen wieder an. Der Nachmittag bleibt dann wechselhaft – Schauer und trockene Abschnitte wechseln einander ab. Der Samstag bleibt zudem kühler als zuletzt. Maxi-Werte von etwa 15 Grad werden erreicht.
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