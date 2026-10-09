Sternenlose Nacht – und im Osten bleibt es windig

Auch der Start ins Wochenende ist zumeist kühl und vielerorts bewölkt. Im Laufe des Tages steigt auch die Chance auf Regen wieder an. Der Nachmittag bleibt dann wechselhaft – Schauer und trockene Abschnitte wechseln einander ab. Der Samstag bleibt zudem kühler als zuletzt. Maxi-Werte von etwa 15 Grad werden erreicht.