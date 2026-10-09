Steirischer Partei-Jugend wird das Geld gestrichen

Es war ein fast beiläufiger Satz am Ende der Budget-Pressekonferenz, die fast eineinhalb Stunden dauerte. Da teilte FPÖ-Bildungslanderat Stefan Hermann mit, dass es ab dem nächsten Jahr keine Landesförderungen mehr für die Jugendorganisationen der Parteien gibt. Auf Nachfrage in seinem Büro heißt es, dass es sich insgesamt um eine Summe von 195.800 Euro handelt. Betroffen sind die Junge ÖVP, die Sozialistische Jugend, der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ), die Grüne Jugend, die Junos und die Kommunistische Jugend.