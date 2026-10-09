F1 Controversy in Singapore
Max Verstappen Faces Penalty: Will He Lose Pole Position?
Formula 1 Controversy in Singapore: Max Verstappen Faces a Penalty! Will the Red Bull star lose his pole position for Saturday’s Sprint (11 a.m./live on the sportkrone.at ticker)?
The controversy: Max Verstappen is alleged to have overtaken Lewis Hamilton once under yellow flags in SQ1. The Dutch driver has already had to answer to the race stewards over the incident. No decision has been made yet.
Severe Smog
On a side note, severe smog caused by wildfires in Indonesia is a concern. The haze has blanketed large parts of Southeast Asia. In Singapore, this has led to alarmingly high levels of air pollution ahead of the Grand Prix weekend. Air quality readings were worse than at any point this year.
The news channel Channel NewsAsia and “The Straits Times” reported that the island nation’s pollution index has reached levels considered hazardous to health. However, the organizer of Sunday’s night race (2 p.m./live on the sportkrone.at live ticker) made it clear that there would be no changes to the event’s supporting program.
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