Max Verstappen droht Strafe: Verliert er die Pole?

Verstappen war nach einer Chaos-Qualifikation am Freitag zur Pole-Position für das letzte Formel-1-Sprintrennen des Jahres gerast. Nach Verzögerungen wegen eines Crashs und Problemen mit den Zeitmesssystemen verwies der Malaysia-Gewinner aus den Niederlanden Mercedes-Pilot George Russell auf den zweiten Platz. Unter dem Flutlicht auf dem Marina Bay Street Circuit sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari Rang drei.