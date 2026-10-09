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F1-Wirbel in Singapur

Max Verstappen droht Strafe: Verliert er die Pole?

Formel 1
09.10.2026 17:04
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Formel-1-Wirbel in Singapur: Max Verstappen droht eine Strafe! Verliert der Red-Bull-Star seine Pole-Position für den Sprint am Samstag (11 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker)?

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Der Aufreger: Max Verstappen soll während einer Gelb-Phase Lewis Hamilton im Ferrari regelwidrig überholt haben. Der Niederländer musste sich deswegen bereits bei den Rennkommissaren verantworten. Noch gibt es kein Urteil.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)

Verstappen war nach einer Chaos-Qualifikation am Freitag zur Pole-Position für das letzte Formel-1-Sprintrennen des Jahres gerast. Nach Verzögerungen wegen eines Crashs und Problemen mit den Zeitmesssystemen verwies der Malaysia-Gewinner aus den Niederlanden Mercedes-Pilot George Russell auf den zweiten Platz. Unter dem Flutlicht auf dem Marina Bay Street Circuit sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari Rang drei.

Starker Smog
Am Rande beschäftigt der von Waldbränden in Indonesien starke Smog. Der Dunst hat weite Teile Südostasiens eingehüllt. In Singapur hat das vor dem Grand-Prix-Wochenende zu einer alarmierend hohen Luftverschmutzung geführt. Die Werte für Luftqualität waren so schlecht wie noch nie in diesem Jahr.

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Der Nachrichtenkanal Channel NewsAsia und „The Straits Times“ berichteten, dass der Schadstoffindex des Inselstaates in den für die Gesundheit bedenklichen Bereich geraten ist. Der Veranstalter des Nachtrennens am Sonntag (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) stellte aber klar, dass es keine Änderungen im Rahmenprogramm des Events geben werde.

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