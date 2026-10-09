Ukrainische Armee greift mehrere Anlagen an

Zudem stand die Erdölraffinerie Uchta des russischen Staatskonzerns Lukoil am Freitag im Fokus. „Wir antworten weiterhin auf die russischen Angriffe auf die Ukraine, und wir tun dies mit hoher Präzision“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das ukrainische Militär meldete in der Nacht auf Freitag zudem Treffer auf drei russische Einrichtungen, die Raketen produzieren. Getroffen wurden demnach eine Fabrik für Raketenbauteile und ein Zentrum zur Demontage von Interkontinentalraketen. Der ukrainische Generalstab teilte mit, Russlands Möglichkeiten zur Gewinnung von Sprengstoff und Raketentreibstoff schwächen zu wollen.