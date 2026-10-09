E-Scooter-Lenker fährt Seniorin über den Haufen

Zusammenstoß in Bad Hofgastein: Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kollidierte am Donnerstagnachmittag mit einer 92-jährigen Fußgängerin. Die betagte Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war alkoholisiert unterwegs.
Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag im Ortsgebiet von Bad Hofgastein. Ein 22-jähriger Bulgare war mit seinem E-Scooter auf einer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 92-jährigen Einheimischen zusammenstieß.
Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest bei ihm ergab 0,84 Promille. Der Test bei der Fußgängerin verlief negativ. Der junge Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann angezeigt.
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