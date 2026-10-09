Alle Schulausflüge sollen abgesagt werden

Am Stadtrand von Ulan Bator hatte am Mittwochabend ein Bär einen Mann getötet und eine Frau schwer verletzt. Wie die Umweltbehörde der mongolischen Hauptstadt mitteilte, griff der Bär die beiden in ihrem Haus an. 35 Förster und Polizisten rückten aus, um den Bären aufzuspüren und zu töten. Bei der Suche setzten sie auch Drohnen mit Wärmebildkameras ein.