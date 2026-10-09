Twelve months in prison
25-Year-Old Had Nazi Tattoos Covered Up
A 25-year-old man from the Innviertel region sat silently on Friday in the large jury courtroom of the Linz Regional Court. The 25-year-old was charged under the Prohibition Act, with a potential sentence ranging from one to ten years in prison.
In March of last year, the defendant took part in a “Right Fist” demonstration in the state capital. He was dressed in typical “scene” attire—a bomber jacket and combat boots—but his Nazi tattoos, which he displayed there, proved to be his undoing.
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The “Black Sun” was emblazoned on his right elbow, while his left forearm was “adorned” with the so-called “Wolfsangel.” The 25-year-old was taken into custody, and his cell phone was confiscated. On it, authorities found additional relevant images and messages dating from early 2024 through March 2025.
Tattoos Covered Up
Before the judge, the defendant exercised his right to remain silent. His attorney stated: “He regrets his behavior and wants to put it behind him.” The 25-year-old took action only once, when he stood up, rolled up his sleeves, and showed the presiding judge the tattoos, which had since been covered up.
12 months in prison
In his closing argument, the prosecutor addressed the jury once more: “The defendant has developed a hatred for ISIS terrorists. To respond to that with Nazi propaganda is paradoxical.” Ultimately, the man from the Innviertel region was definitively sentenced to twelve months of probation and a non-probationary fine of approximately 1,400 euros.
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