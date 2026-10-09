25-Jähriger ließ sich Nazi-Tattoos überstechen

12 Monate Haft

In seinem Abschlussplädoyer wendet sich der Staatsanwalt noch einmal an die Geschworenen: „Der Angeklagte hat einen Hass auf IS-Terroristen entwickelt. Das mit NS-Propaganda zu beantworten, ist paradox.“ Letztlich wurde der Innviertler rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldbuße in der Höhe von rund 1400 Euro verurteilt.