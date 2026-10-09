Kopftuchverbot: Demo in Graz, schon 7 Anzeigen

Zahlreiche Menschen demonstrierten am Freitag in Graz gegen das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14. Die steirische Bildungsdirektion meldet bereits mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die neue Regel.
Seit Schulbeginn ist es Mädchen unter 14 Jahren verboten, in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Bei einem Verstoß gegen die neue Regel kommt es zu Gesprächen mit den Schülerinnen und ihren Eltern, erst durch die Lehrkräfte und Schulleitungen, später durch die Bildungsdirektion. Kommen Mädchen danach erneut mit der religiösen Kopfbedeckung in die Schule, droht eine Anzeige. Das Strafmaß liegt zwischen 150 und 800 Euro Geldstrafe.
Bereits vor der Einführung des Verbots hagelte es von vielen Seiten Kritik. Auch die Revolutionäre Kommunistische Partei (RKP), die nicht mit der KPÖ zu verwechseln ist, ortet im Kopftuchverbot Rassismus und rief deshalb in mehreren Bundesländern zu einem Schulstreik auf. In Graz demonstrierten daraufhin am Freitag, laut Veranstalter, etwa 200 Menschen: „Viele muslimische Mädchen sind von dem Verbot eingeschüchtert. Wir wollen uns für sie einsetzen und ihre Rechte verteidigen“, sagt Christoph Pechtl, Sprecher der steirischen RKP.
Das Kopftuchverbot ist eine richtige und wichtige Maßnahme. Dass dagegen zum Schulstreik aufgerufen wird, halte ich für völlig falsch.
Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP)
Bild: Christian Jauschowetz
Sieben Anzeigen in der Steiermark
In den Büros der Bildungsdirektion ist man indes mit den bereits begangenen Verstößen beschäftigt. Insgesamt zehn Vorfälle wurden der Abteilung bisher gemeldet: „In neun Fällen haben bereits Gespräche stattgefunden“, heißt es von der Schulbehörde auf „Krone“-Nachfrage. Die Gespräche seien in einer ruhigen und respektvollen Atmosphäre verlaufen. Bei sieben Mädchen kam es danach aber erneut zu Verstößen, weshalb bereits Anzeigen bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden erfolgten.
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