Kopftuchverbot: Demo in Graz, schon 7 Anzeigen

Seit Schulbeginn ist es Mädchen unter 14 Jahren verboten, in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Bei einem Verstoß gegen die neue Regel kommt es zu Gesprächen mit den Schülerinnen und ihren Eltern, erst durch die Lehrkräfte und Schulleitungen, später durch die Bildungsdirektion. Kommen Mädchen danach erneut mit der religiösen Kopfbedeckung in die Schule, droht eine Anzeige. Das Strafmaß liegt zwischen 150 und 800 Euro Geldstrafe.