Steiermark: Kopftuch-Streik sorgt für viel Kritik

Auf wenig Gegenliebe stößt der für heute, Freitag, angesetzte Streik gegen das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in der Steiermark. So verschickte etwa die Bildungsdirektion eine „Klarstellung“ an die Bildungseinrichtungen, wonach Schülerinnen und Schüler per Gesetz verpflichtet sind, den Unterricht „regelmäßig und pünktlich zu besuchen“. Ein Fernbleiben sei nur bei einer „gerechtfertigten Verhinderung“ zulässig – die Teilnahme an einer Demonstration falle nicht darunter.