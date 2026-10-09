Festnahme bei Aktion gegen Rechtsextremismus

Dabei sei es zu Anzeigen sowie verwaltungsrechtlichen Maßnahmen gegen 20 Personen gekommen. Die Betroffenen stehen im Verdacht, u.a. gegen das Verbotsgesetz verstoßen bzw. den Tatbestand der Verhetzung erfüllt zu haben, hieß es. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen lag auf der Auswertung von digitalen Aktivitäten, darunter auf Kommunikationsplattformen wie WhatsApp, Telegram und Facebook.