So oft bebte in Österreich heuer bereits die Erde

„Seit Anfang August haben wir eine erhöhte seismische Aktivität im Raum Innsbruck-Hall registriert. In diesem Zeitraum ereigneten sich mehr als 270 Erdbeben, 28 davon waren spürbar“, erklärt Maria Papí‐Isaba, Leiterin des Erdbebendienstes von GeoSphere Austria. Es handle sich um eine temporär erhöhte Aktivität, „die zwar unüblich ist, in der Region aber bereits mehrmals aufgetreten ist“. Etwa gab es vor zwei Jahren in Waidring eine ähnliche Bebenserie.