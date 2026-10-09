Messerstiche in Park: Opfer (15) schwer verletzt

Zur Tat kam es gegen 19 Uhr im Hyblerpark – unklar sind bislang die Hintergründe des Vorfalls. Fest steht bislang, dass der mutmaßliche Angreifer, ein 17-jähriger Syrer, mit einem Messer auf seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten einstach. Der Verdächtige floh danach offenbar in Begleitung eines zweiten Jugendlichen – eine Fahndung blieb erfolglos.