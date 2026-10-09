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Täter stellte sich

Messerstiche in Park: Opfer (15) schwer verletzt

Wien
09.10.2026 10:46
In einem Wiener Park kam es zum blutigen Angriff. Der Jugendliche wurde schwer verletzt ...
In einem Wiener Park kam es zum blutigen Angriff. Der Jugendliche wurde schwer verletzt (Symbolbild).(Bild: Georg - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutiger Messerangriff in einem Wiener Park: Ein 15-Jähriger wurde am Mittwochabend im Bezirk Simmering mit mehreren Stichen in die Beine schwer verletzt. Der Jugendliche musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der mutmaßliche Angreifer hat sich mittlerweile gestellt.

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Zur Tat kam es gegen 19 Uhr im Hyblerpark – unklar sind bislang die Hintergründe des Vorfalls. Fest steht bislang, dass der mutmaßliche Angreifer, ein 17-jähriger Syrer, mit einem Messer auf seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten einstach. Der Verdächtige floh danach offenbar in Begleitung eines zweiten Jugendlichen – eine Fahndung blieb erfolglos.

Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden an den Beinen – nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde es mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. 

17-Jähriger gestand Tat
Mittlerweile stellte sich der mutmaßliche Täter selbst: Er wählte den Notruf und gestand die Tat, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte nahmen den Tatverdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Der 17-Jährige befindet sich derzeit in einer Justizanstalt. 

Die Ermittlungen, auch zum Motiv, sind im Gange.

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