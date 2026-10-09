Messerstiche in Park: Opfer (15) schwer verletzt

Blutiger Messerangriff in einem Wiener Park: Ein 15-Jähriger wurde am Mittwochabend im Bezirk Simmering mit mehreren Stichen in die Beine schwer verletzt. Der Jugendliche musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der mutmaßliche Angreifer hat sich mittlerweile gestellt.
Zur Tat kam es gegen 19 Uhr im Hyblerpark – unklar sind bislang die Hintergründe des Vorfalls. Fest steht bislang, dass der mutmaßliche Angreifer, ein 17-jähriger Syrer, mit einem Messer auf seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten einstach. Der Verdächtige floh danach offenbar in Begleitung eines zweiten Jugendlichen – eine Fahndung blieb erfolglos.
Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden an den Beinen – nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde es mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
17-Jähriger gestand Tat
Mittlerweile stellte sich der mutmaßliche Täter selbst: Er wählte den Notruf und gestand die Tat, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte nahmen den Tatverdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Der 17-Jährige befindet sich derzeit in einer Justizanstalt.
Die Ermittlungen, auch zum Motiv, sind im Gange.
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