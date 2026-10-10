Zwei Bauingenieure bieten Obdachlosen ein Zuhause

Unter der Pergola im kleinen, liebevoll gepflegten Garten sitzen drei Männer und ratschen, während bei ihren offenen Wohnungstüren die Katzen ein und aus spazieren. Am Rande spielt Johann, einer der Bewohner, ein Lied auf der Gitarre, das er für seinen Cousin gedichtet hat: „Du warst immer ehrlich zu mir, dafür danke ich dir.“