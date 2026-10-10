Zwei Bauingenieure bieten Obdachlosen ein Zuhause

Im Grazer Ressidorf finden 21 obdachlose Männer ein Zuhause. Die Caritas-Notschlafstelle baut auf dem Engagement zweier Brüder, die eigentlich etwas ganz anderes studiert haben. Am Tag der Obdachlosigkeit geben sie der „Krone“ Einblick.
Unter der Pergola im kleinen, liebevoll gepflegten Garten sitzen drei Männer und ratschen, während bei ihren offenen Wohnungstüren die Katzen ein und aus spazieren. Am Rande spielt Johann, einer der Bewohner, ein Lied auf der Gitarre, das er für seinen Cousin gedichtet hat: „Du warst immer ehrlich zu mir, dafür danke ich dir.“
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