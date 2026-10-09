Bis zu 400 Fälle! Gemeinde schaltet die Justiz ein

Alle Fraktionen stehen hinter Aufarbeitung

Die Folgen für Bauherren und Bürger seien laut Ortschefin derzeit nicht absehbar. Man müsse die Aufarbeitung abwarten. Es müsse jeder betroffene Akt geprüft werden. Die Gemeinde will die Verfahren rechtssicher klären und abschließen. Sobald ein Vorgang verlässlich beurteilt werden kann, sollen die Betroffenen persönlich kontaktiert und die nächsten Schritte mit ihnen abgestimmt werden. Für Fragen und Anliegen wurde eine eigene Kontaktadresse eingerichtet.