„Geistertraktor“ rast gegen Haus, zerstört Zimmer

Kinder waren vor Einschlag noch im Zimmer

Der Senior stieg vom Fahrzeug, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Genau in diesem Moment machte sich der führerlose Traktor selbstständig und rollte etwa 200 Meter talwärts über eine Wiese, krachte ungebremst gegen die Mauer eines Einfamilienhauses in der Lehnersiedlung und durchschlug diese. In diesem waren die Eltern, deren zwei Töchter (14, 9) und eine neunjährige Freundin der jüngeren Tochter anwesend.