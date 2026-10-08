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Familie war daheim

„Geistertraktor“ rast gegen Haus, zerstört Zimmer

Oberösterreich
08.10.2026 19:22
Der Traktor krachte auf Höhe des Kinderzimmers gegen das Haus
Der Traktor krachte auf Höhe des Kinderzimmers gegen das Haus(Bild: FF Großraming)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Schock für eine Familie und einen jungen Gast in Großraming in Oberösterreich: Ein führerloser Traktor schlägt ins Haus ein, in dem sich fünf Personen befinden und zerstört das Kinderzimmer. Nur Minuten zuvor hatten hier noch Mädchen gespielt – man mag sich nicht ausmalen, was hätte passieren können.

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Dem Unglück nahm bei einem Unfall oberhalb der Lehnersiedlung in Großraming seinen Ausgang, wo ein 77-jähriger Bauer schon den ganzen Tag mit Forstarbeiten in seinem Wald beschäftigt war. Gegen 16.45 Uhr zog er dabei mit seinem Traktor eine gefällte Fichte talwärts. Während des Abtransportes riss plötzlich die Kette der Seilwinde und der Baum rutschte unter die Zugmaschine, die dadurch schräg zu stehen kam.

Kinder waren vor Einschlag noch im Zimmer
Der Senior stieg vom Fahrzeug, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Genau in diesem Moment machte sich der führerlose Traktor selbstständig und rollte etwa 200 Meter talwärts über eine Wiese, krachte ungebremst gegen die Mauer eines Einfamilienhauses in der Lehnersiedlung und durchschlug diese. In diesem waren die Eltern, deren zwei Töchter (14, 9) und eine neunjährige Freundin der jüngeren Tochter anwesend.

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Sie blieben nur durch einen glücklichen Zufall alle unverletzt. Denn nur Minuten vor dem Einschlag, bei dem das Kinderzimmer völlig zerstört wurde, hatten die Mädchen noch in diesem Zimmer gespielt. Die Feuerwehr Großraming hat die Absicherung des Hauses übernommen.

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