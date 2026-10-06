Miststreuer überrollte Bauer, der im Spital starb

Der 86-jährige Altbauer war vor zwei Wochen, genauer gesagt am 29. September 2026 gegen Mittag in Waldzell mit seinem Traktor und voll beladenen Miststreuer unterwegs. Dabei brachte er Mist auf einem abgeernteten, leicht abschüssigen Maisfeld aus. Aus bislang unbekannter Ursache stieg der 86-Jährige aus der Zugmaschine aus, stürzte und konnte nicht mehr aufstehen.