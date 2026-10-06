Miststreuer überrollte Bauer, der im Spital starb

Er rief noch selbst um Hilfe und wurde dann vom Nachbar aus seiner misslichen Lage befreit. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Ein 86-jähriger Landwirt, der in Waldzell (OÖ) von seinem eigenen Miststeuer überrollt worden war, erlag nun seinen schweren Verletzungen.
Der 86-jährige Altbauer war vor zwei Wochen, genauer gesagt am 29. September 2026 gegen Mittag in Waldzell mit seinem Traktor und voll beladenen Miststreuer unterwegs. Dabei brachte er Mist auf einem abgeernteten, leicht abschüssigen Maisfeld aus. Aus bislang unbekannter Ursache stieg der 86-Jährige aus der Zugmaschine aus, stürzte und konnte nicht mehr aufstehen.
Handbremse löste sich
Er lag am Bauch, als sich die Handbremse des Traktors löste, und dieser den Bauern mit dem Hinterreifen überrollte. Das Rad kam schließlich auf seinem linken Bein zum Stillstand.
Nachbar hörte Hilferufe
Durch die lauten Hilferufe wurde ein rund 100 Meter entfernt wohnender 58-jähriger Nachbar auf den Verunglückten aufmerksam. Dieser konnte den 86-Jährigen durch kurzes Rückwärtsfahren mit der Zugmaschine befreien und der inzwischen eingetroffene Notarzt versorgte den Verletzten.
Anschließend wurde der 86-Jährige mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus Ried eingeliefert und dort intensivmedizinisch behandelt. Nur erlag er seinen schweren Verletzungen.
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