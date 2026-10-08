Irritierende Ergebnisse bei Patienten-Umfrage

Teilweise geradezu irritierende Ergebnisse zeigt eine Umfrage unter tausend Landsleuten, die nun vom Linzer Market-Institut veröffentlicht wurde. Nur zwölf Prozent sollen mit dem Zugang zu Krankenhausleistungen „sehr zufrieden“ sein. Überhaupt ist nur jeder Zweite mit dem Krankenhauszugang zufrieden. Dabei messen 60 Prozent der Befragten der regionalen Versorgung eine „sehr große“ Bedeutung bei, weiteren 62 Prozent ist ein Krankenhaus in der Nähe lieber, auch wenn die Versorgungsleistung schlechter ist als bei einem weiter entfernten Klinikum.