Irritierende Ergebnisse bei Patienten-Umfrage

Teilweise geradezu irritierende Ergebnisse zeigt eine Umfrage unter tausend Landsleuten, die nun vom Linzer Market-Institut veröffentlicht wurde. Nur zwölf Prozent sollen mit dem Zugang zu Krankenhausleistungen „sehr zufrieden“ sein. Überhaupt ist nur jeder Zweite mit dem Krankenhauszugang zufrieden. Dabei messen 60 Prozent der Befragten der regionalen Versorgung eine „sehr große“ Bedeutung bei, weiteren 62 Prozent ist ein Krankenhaus in der Nähe lieber, auch wenn die Versorgungsleistung schlechter ist als bei einem weiter entfernten Klinikum.
„Verkaufs-Problem“ im Krankenhaussektor
Diese eigentlich paradoxe Haltung zur (Spitals-)Heimat wird von Senior Researcher Thomas Pargfrieder so kommentiert: „Im Vergleich zu der hohen Krankenhaus- und Bettendichte in Oberösterreich, der doch sehr starken regionalen Strukturierung und im Vergleich zu anderen Branchen weist dies auf ein großes Verkaufs- und Akzeptanzproblem des Krankenhaussektors hin.“
Ordensspitäler sind ganz vorne dabei
Kein Imageproblem dürften hingegen die Linzer Ordensspitäler haben. Die „Liesln“, die Barmherzigen Schwestern und die Barmherzigen Brüder belegen in der Leistungsbeurteilung durch die Bevölkerung die ersten drei Plätze – quasi die Spitäler der Herzen. Auf den folgenden drei Rängen sind das ehemalige AKH vulgo Med Campus III, das frühere Wagner-Jauregg, sprich der Neuromed Campus, und das Linzer UKH gelistet. Schlusslicht ist die Sonderkrankenanstalt Sierning.
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