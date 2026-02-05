Drama um Patientin: Bericht belastet Welser Spital

Verlegung der Patientin

Um 22.09 Uhr erlitt die Frau einen Kreislaufstillstand. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die behandelnden Ärzte versuchten erneut, Spezialkliniken zu erreichen. Um 22.45 Uhr sagten die Salzburger Landeskliniken eine Übernahme zu, fünf Minuten später wurde die Leitstelle des Roten Kreuzes informiert, um eine Verlegung der Patientin per Helikopter zu organisieren. ÖAMTC-Stützpunkte in Niederösterreich (Krems) und in der Steiermark (Niederöblarn) sagten aber wegen der schlechten Wetterbedingungen ab: Ein Transport in der Luft war nicht möglich. Um 23.18 Uhr wurde schließlich der Tod der Patientin festgestellt.