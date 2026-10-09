„Diese Derbys sind wichtiger als die Regionalliga“

Seit Wochen fiebern Launsdorf und St. Veit auf das erste Kärntner-Liga-Derby zwischen diesen beiden Teams hin. Das Duell ist nicht nur ein Wiedersehen vieler Freunde und alter Teamkollegen, sondern auch ein Duell David gegen Goliath sowie Erster gegen Zweiter. Plus: In beiden Teams gibt‘s nur einen Legionär, dafür viel Regionalität.