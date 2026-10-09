„Diese Derbys sind wichtiger als die Regionalliga“

Seit Wochen fiebern Launsdorf und St. Veit auf das erste Kärntner-Liga-Derby zwischen diesen beiden Teams hin. Das Duell ist nicht nur ein Wiedersehen vieler Freunde und alter Teamkollegen, sondern auch ein Duell David gegen Goliath sowie Erster gegen Zweiter. Plus: In beiden Teams gibt‘s nur einen Legionär, dafür viel Regionalität.
„Das wichtigste Spiel des Jahres!“, heißt es aus dem 1200-Seelen-Ort Launsdorf am Fuße der Burg Hochosterwitz, bevor man am Freitagabend nach St. Veit düst. Keine 10 km trennen die beiden Klubs, die um 19 Uhr erstmals in der Kärntner Liga aufeinander treffen. Über 1000 Fans werden erwartet – es ist zugleich das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter.
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