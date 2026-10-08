Kulturbudget: Stabil auf niedrigem Niveau

Empfindlich sind die Einsparungen bei den Bühnen Graz: Schon in der vergangenen Saison hatte man – als Teil eines zweijährigen Konsolidierungskurses von Land und Stadt – vier Millionen Euro weniger bekommen, in der aktuellen Saison sind es gar 5,5 Millionen. Dafür musste ein Sondervertrag aufgesetzt werden, im Zuge dessen wurde sogar der kulturpolitische Auftrag auf zwei Jahre quasi ausgesetzt: „Wir müssen also empfindliche Maßnahmen setzen, sind mitten in einer Strukturreform“, sagt Leiter Bernhard Rinner. Im Schauspielhaus etwa spiele man zwei Produktionen ohne ein echtes Bühnenbild, in der Oper gibt es aktuell keine gedruckten Programmhefte. In beiden Häusern steht zudem eine teure Renovierung der Bühnenmaschinerie an.