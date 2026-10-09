Bub (8) wird beim Spielen zum „Brandmelder“

Ein Bub reagierte in Schönberg genau richtig: Beim Spielen im Garten bemerkte der Achtjährige Rauch und warnte seine Mutter. Im Heizraum des Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Drei Feuerwehren rückten aus, verletzt wurde niemand.
Ein aufmerksamer Achtjähriger schlug am Sonntag in Schönberg rechtzeitig Alarm: Gegen 12.10 Uhr bemerkte der Bub beim Spielen im Garten Rauch. Er warnte sofort seine Mutter. Keine Sekunde zu spät: Im Heizraum des Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen!
Drei Feuerwehren im Einsatz
Die Feuerwehren Schönberg, Stiefern und Mollands rückten aus und konnten den Kleinbrand rasch unter Atemschutz löschen. Anschließend wurde der Heizraum belüftet. Verletzt wurde niemand.
Als Ursache wird ein Kurzschluss vermutet. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.
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