TBC-Fälle: Zwei Höfe bleiben vorerst gesperrt

Bei Nachuntersuchungen auf zwei Höfen im Bezirk Bregenz haben Fachleute weitere Fälle von Rindertuberkulose entdeckt. Beide Betriebe waren bereits wegen früherer Fälle dichtgemacht worden. Am vergangenen Freitag töteten Tierärzte fünf auffällige Rinder, bei vieren bestätigte der Labortest die Ansteckung. Neue Höfe sind nach Angaben der Behörden nicht betroffen.
Beim Hof, der Ende September erstmals auffiel, schlug der Test bei Tieren auf einer Gemeinschaftsweide an. Um eine Ausbreitung zu stoppen, dürfen nun auch Rinder aus anderen Ställen nicht transportiert oder verkauft werden, wenn sie Kontakt zu den kranken Tieren hatten. Diese Sperre gilt mindestens vier Monate, bis ein neuer Test Entwarnung gibt.
Beim zweiten Hof, der schon seit Juni abgesperrt ist, waren drei Weiderinder erneut positiv. Dieser Teil des Bestands bleibt isoliert. Die Kühe des Hofes, die seit Monaten getrennt von den kranken Tieren lebten und negativ getestet wurden, dürfen wieder am „Viehverkehr“ teilnehmen.
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