TBC-Fälle: Zwei Höfe bleiben vorerst gesperrt

Beim Hof, der Ende September erstmals auffiel, schlug der Test bei Tieren auf einer Gemeinschaftsweide an. Um eine Ausbreitung zu stoppen, dürfen nun auch Rinder aus anderen Ställen nicht transportiert oder verkauft werden, wenn sie Kontakt zu den kranken Tieren hatten. Diese Sperre gilt mindestens vier Monate, bis ein neuer Test Entwarnung gibt.