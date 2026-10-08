Die Tilisuna geht ins Österreich-Rennen

Am 26. Oktober wird in der ORF-Sendung darüber abgestimmt, welcher der schönste Platz Österreichs in diesem Jahr ist. Auch hier kann das Publikum wieder mitentscheiden. Die Konkurrenten sind unter anderem der Türkenschanzpark in Wien oder die Riegersburg in der Steiermark. Auch die Brücke von Andau (Burgenland) und die Festung Kufstein mischen bei dem Wettbewerb mit.