Die Tilisuna geht ins Österreich-Rennen

Bei der beliebten Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ schickt das Bundesland Vorarlberg heuer das Tilisuna-Gebiet ins Rennen. Die Sendung wird am Nationalfeiertag (26. Oktober) ausgestrahlt.
Bei „9 Plätze – 9 Schätze“ hat sich das Tilisuna-Gebiet im Montafon gegen die Alpe Klesenza und St. Corneli durchgesetzt – und geht damit in den Wettbewerb um den österreichweiten Sieg.
Am 26. Oktober wird in der ORF-Sendung darüber abgestimmt, welcher der schönste Platz Österreichs in diesem Jahr ist. Auch hier kann das Publikum wieder mitentscheiden. Die Konkurrenten sind unter anderem der Türkenschanzpark in Wien oder die Riegersburg in der Steiermark. Auch die Brücke von Andau (Burgenland) und die Festung Kufstein mischen bei dem Wettbewerb mit.
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