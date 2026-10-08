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Nach schwerem Unfall

Plasmaspender auf ewig: „Will etwas zurückgeben“

Steiermark
08.10.2026 16:05
Gerald Weigl und Martin Moll (rechts) spenden beide seit 25 Jahren ihr Blut für die ...
Gerald Weigl und Martin Moll (rechts) spenden beide seit 25 Jahren ihr Blut für die Plasmagewinnung.(Bild: edelundwind)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Gerald Weigl überlebte einen Unfall mit schweren Verbrennungen nur dank zig Plasmatransfusionen. „Solange ich spenden kann, will ich zurückgeben, was ich bekommen habe“, sagt er. Sein „Stammlokal“ im Grazer Citypark feiert heuer das 30-jährige Bestehen.

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Gerald Weigl war Straßenbahnfahrer in Graz, als er zum Plasmaspenden kam. Auf Plakaten in der Bim wurde dafür geworben – und er suchte nach einem Zeitvertreib während seiner Stehzeiten. Dass seine Spende lebensrettend sein kann, erfuhr er erst 20 Jahre später. Und zwar am eigenen Leib: Bei einem Unfall erlitt Weigl schwere Verbrennungen und musste sich 16 Hauttransplantationen unterziehen. Dafür waren Tausende Liter Blutplasma notwendig.

Heute sitzt Weigl (53) wieder frohen Mutes im BioLife Plasmazentrum im Citypark. An diesem Tag anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Grazer Standorts, aber auch ansonsten mindestens einmal pro Woche. „Nicht mehr aus Zeitvertreib oder für Geld. Solange ich spenden kann, will ich zurückgeben, was ich bekommen habe“, sagt er.

Heute spende ich fünfmal pro Monat als Dankeschön.

Gerald Weigl

Plasmaspender

Bild: edelundwind

Fast genauso lange stellt auch Martin Moll (65) sein Blut zur Verfügung. Auch er bringt eine interessante Geschichte mit: Ihn überredete der Kabarettist Markus Hirtler, der damals im Plasmazentrum jobbte und dort die Besucher unterhielt, zum ersten Besuch. „Inzwischen ist schon fast ein Vierteljahrhundert vergangen“, schmunzelt Moll.

10.600 Arbeitsplätze
Ihre Spenden kann das Pharmaunternehmen Takeda, das hinter BioLife steckt, gut gebrauchen. Allein in Österreich werden jährlich sieben Millionen Liter Plasma für Medikamente oder in der Akutmedizin eingesetzt, das sind zwölf Prozent der weltweiten Kapazität. Daran hängen etwa 10.600 heimische Arbeitsplätze, erklärt Katrin Gutmann, verantwortlich für die Region Süd.

Die beiden langjährigen Spender mit Harald Tengg (links) und Katrin Gutmann von BioLife
Die beiden langjährigen Spender mit Harald Tengg (links) und Katrin Gutmann von BioLife(Bild: edelundwind)

Allerdings habe die Spendenfrequenz stark abgenommen. Gerade die Hauptspendergruppe, die Studenten, kommt seit der Corona-Zeit nur noch unregelmäßig. Die Spende dauert etwa 45 bis 60 Minuten und ist ähnlich schmerzhaft wie eine Blutabnahme.

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Vorab gibt es einen Check bei der Ärztin, Astrid Pötsch-Trinker. Alles läuft unter strengsten Richtlinien ab: „Eine Infektion ist zu 100 Prozent ausgeschlossen“, erklärt die Medizinerin. Spenden darf man 50-mal pro Jahr. Eine Entschädigung von 40 Euro soll dazu animieren.

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