Plasmaspender auf ewig: „Will etwas zurückgeben“

Gerald Weigl war Straßenbahnfahrer in Graz, als er zum Plasmaspenden kam. Auf Plakaten in der Bim wurde dafür geworben – und er suchte nach einem Zeitvertreib während seiner Stehzeiten. Dass seine Spende lebensrettend sein kann, erfuhr er erst 20 Jahre später. Und zwar am eigenen Leib: Bei einem Unfall erlitt Weigl schwere Verbrennungen und musste sich 16 Hauttransplantationen unterziehen. Dafür waren Tausende Liter Blutplasma notwendig.