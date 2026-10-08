Michaela Polleres kämpft bei der WM um Gold

Michaela Polleres hat sich bei den Judo-Weltmeisterschaften in Baku ins Finale der Klasse bis 70 kg gekämpft. Die 29-jährige Niederösterreicherin gewann am Donnerstag ihre ersten fünf Kämpfe und trifft in den Finalkämpfen ab 16.00 Uhr im Duell um Gold auf die Spanierin Ai Tsunoda Roustant.