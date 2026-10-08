Michaela Polleres kämpft bei der WM um Gold

Michaela Polleres hat sich bei den Judo-Weltmeisterschaften in Baku ins Finale der Klasse bis 70 kg gekämpft. Die 29-jährige Niederösterreicherin gewann am Donnerstag ihre ersten fünf Kämpfe und trifft in den Finalkämpfen ab 16.00 Uhr im Duell um Gold auf die Spanierin Ai Tsunoda Roustant.
„Ich bin mega-happy und stolz, erstmals in einem WM-Finale zu stehen“, sagte Polleres, die nach Bronze 2021 und 2023 ihre dritte WM-Medaille schon sicher hat.
Es ist die erste WM-Finalteilnahme für den österreichischen Judo-Verband seit Ludwig Paischer 2005. Den bis dato letzten WM-Titel gab es im Jahr 1985 durch Peter Seisenbacher.
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