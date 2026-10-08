Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veränderung steht an

„Team Vorarlberg“ blickt schon in die neue Saison

Sport-Mix
08.10.2026 16:33
Der Dornbirner Kilian Feurstein war einer der Aufsteiger des Jahres im „Team Vorarlberg“.
Der Dornbirner Kilian Feurstein war einer der Aufsteiger des Jahres im „Team Vorarlberg“.(Bild: Tour de la Guadeloupe)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir dürfen auf jeden Fall auf die gesamte Mannschaft Stolz sein“, zog „Team Vorarlberg“-Manager Thoma ein durchaus zufriedenes Resümee der Saison – der bereits 28. in der Geschichte der Rankler Continental-Équipe. Ein Höhepunkt: Das Double in der Road Cycling League Austria, wo der Gesamtsieg in der Teamwertung von 2025 wiederholt wurde und sich Philipp Hofbauer als erster „Vorarlberger“ seit Josef Benetseder 2010 in der Einzelwertung triumphierte.

Philipp Hofbauer holte den lange ersehnten Sieg in der Einzelwertung der Rad-Bundesliga.
Philipp Hofbauer holte den lange ersehnten Sieg in der Einzelwertung der Rad-Bundesliga.(Bild: Reinhard Eisenbauer)

„Auch der dritte Platz von Colin Stüssi bei der Griechenland-Rundfahrt recht früh in der Saison hat einiges ausgelöst und jetzt zum Abschluss mit Hofbauer und Emanuel Zangler noch zwei Fahrer bei der EM zu haben, war auch lässig“, blickt Kofler zurück, „und wir haben unsere jungen Fahrer weitergebracht.“

Lesen Sie auch:
Colin Stüssi (re.) bewies einmal mehr seine Extraklasse.
Nächstes Topresultat
„Team Vorarlberg“-Kapitän beendet Saison am Podest
06.10.2026
Ein kleiner Makel
„Team Vorarlberg“ mit beeindruckender Bilanz
14.09.2026
Rad-Bundesliga
„Team Vorarlberg“ holt sich das historische Double
13.09.2026

Weichenstellungen warten
Doch getreut dem Prinzip „Stillstand ist Rückschritt“ gehen Koflers Gedanken bereits nach vorne, läuft die Planung für die Saison 2027 auf Hochtouren. „Die Vertragsverhandlungen mit den Fahrern laufen. Natürlich wird es ein, zwei Abgänge geben, die wehtun. Das ist der Radsport“, weiß der 54-Jährige. „Aber ich gehe davon aus, dass wir die stärksten Fahrer halten können.“

Nach zwei Saisonen trennen sich die Wege von Thomas Kofler (l.) und Paul Renger wieder.
Nach zwei Saisonen trennen sich die Wege von Thomas Kofler (l.) und Paul Renger wieder.(Bild: Peter Weihs)

Neuer Sportdirektor gesucht
Veränderung wird es dagegen auf der Position des Sportlichen Leiters geben: Paul Renger wird die Ländle-Équipe nach zwei Jahren verlassen. „Auch hier laufen die Verhandlungen mit möglichen Nachfolgern“, erklärt Kofler, der sich bei Renger für dessen Arbeit bedankte. „Unser Ziel ist es, dass wir bis Mitte November unser komplettes Team für die neue Saison aufgestellt haben.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
08.10.2026 16:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
208.503 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
119.352 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
90.758 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2055 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1192 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
Krokodilstränen für den Zerstörer der SPÖ
761 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Sport-Mix
Erfolg im Judo
Silbermedaille! Polleres ist Vize-Weltmeisterin
Veränderung steht an
„Team Vorarlberg“ blickt schon in die neue Saison
Krone Plus Logo
OÖ-Ass bei Ironman-WM:
Vor WM-Traum auf Hawaii gibt‘s Kinder-Entzug!
Überraschung bei Wahl
Doppel-Olympiasieger Karl fehlt: Top-3 stehen fest
Handball
Fivers erklimmen nach Sieg in Graz Tabellenspitze

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf