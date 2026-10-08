„Team Vorarlberg“ blickt schon in die neue Saison

Weichenstellungen warten

Doch getreut dem Prinzip „Stillstand ist Rückschritt“ gehen Koflers Gedanken bereits nach vorne, läuft die Planung für die Saison 2027 auf Hochtouren. „Die Vertragsverhandlungen mit den Fahrern laufen. Natürlich wird es ein, zwei Abgänge geben, die wehtun. Das ist der Radsport“, weiß der 54-Jährige. „Aber ich gehe davon aus, dass wir die stärksten Fahrer halten können.“