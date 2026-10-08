„Team Vorarlberg“ blickt schon in die neue Saison

„Wir dürfen auf jeden Fall auf die gesamte Mannschaft Stolz sein“, zog „Team Vorarlberg“-Manager Thoma ein durchaus zufriedenes Resümee der Saison – der bereits 28. in der Geschichte der Rankler Continental-Équipe. Ein Höhepunkt: Das Double in der Road Cycling League Austria, wo der Gesamtsieg in der Teamwertung von 2025 wiederholt wurde und sich Philipp Hofbauer als erster „Vorarlberger“ seit Josef Benetseder 2010 in der Einzelwertung triumphierte.
„Auch der dritte Platz von Colin Stüssi bei der Griechenland-Rundfahrt recht früh in der Saison hat einiges ausgelöst und jetzt zum Abschluss mit Hofbauer und Emanuel Zangler noch zwei Fahrer bei der EM zu haben, war auch lässig“, blickt Kofler zurück, „und wir haben unsere jungen Fahrer weitergebracht.“
Weichenstellungen warten
Doch getreut dem Prinzip „Stillstand ist Rückschritt“ gehen Koflers Gedanken bereits nach vorne, läuft die Planung für die Saison 2027 auf Hochtouren. „Die Vertragsverhandlungen mit den Fahrern laufen. Natürlich wird es ein, zwei Abgänge geben, die wehtun. Das ist der Radsport“, weiß der 54-Jährige. „Aber ich gehe davon aus, dass wir die stärksten Fahrer halten können.“
Neuer Sportdirektor gesucht
Veränderung wird es dagegen auf der Position des Sportlichen Leiters geben: Paul Renger wird die Ländle-Équipe nach zwei Jahren verlassen. „Auch hier laufen die Verhandlungen mit möglichen Nachfolgern“, erklärt Kofler, der sich bei Renger für dessen Arbeit bedankte. „Unser Ziel ist es, dass wir bis Mitte November unser komplettes Team für die neue Saison aufgestellt haben.“
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