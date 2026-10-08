Singapur-GP: Formel 1 spricht Hitzewarnung aus!

In Singapur richtet die Formel 1 ein Nachtrennen aus. Dennoch liegen die Temperaturen auch zu dieser Zeit bei rund 30 Grad, außerdem herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Gravierende Auswirkungen wegen Smogs, der nach Bränden in Indonesien bis nach Singapur gezogen ist, dürfte es keine geben. Der Motorsport-Weltverband FIA hat dennoch eine Hitzewarnung ausgesprochen. Das erlaubt es den Teams, die Autos mit Kühlvorrichtungen auszustatten.