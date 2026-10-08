Warum arabische Airlines massiv in EU rekrutieren

„Cabin Crew Open Days“ nennt sich die Rekrutierungsveranstaltung von Emirates, die laut Beschreibungen von Teilnehmern mehr an ein Casting von „Germany‘s next top Model“ erinnert. Regelmäßig – so auch jetzt - finden solche in Wien, Rom, Valencia, Barcelona, London, Berlin usw. sowie in Tourismusgebieten statt – die Liste ließe sich unendlich fortsetzen: Mehr als 140 Nationen vereint Emirates als eine der am stärksten wachsenden Fluglinien unter ihrem Arbeitgeberdach.