Warum arabische Airlines massiv in EU rekrutieren

Es klingt verlockend, wenn eine der weltweit größten Airlines in einem Wiener, römischen oder Warschauer Hotel nach Piloten und Flugbegleitern sucht – bei weit hohem Gehalt, Steuerfreiheit und eigener Wohnung. Krone+ hat sich angesehen, wie aggressiv die Fluglinie auf Expansion ist, wie unglaublich streng die Abläufe sind, was Teilnehmer berichten und warum nicht alles Gold ist, was in Dubai glänzt.
„Cabin Crew Open Days“ nennt sich die Rekrutierungsveranstaltung von Emirates, die laut Beschreibungen von Teilnehmern mehr an ein Casting von „Germany‘s next top Model“ erinnert. Regelmäßig – so auch jetzt - finden solche in Wien, Rom, Valencia, Barcelona, London, Berlin usw. sowie in Tourismusgebieten statt – die Liste ließe sich unendlich fortsetzen: Mehr als 140 Nationen vereint Emirates als eine der am stärksten wachsenden Fluglinien unter ihrem Arbeitgeberdach.
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