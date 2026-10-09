Hüfte to go: Gleich nach OP wieder nach Hause

Auch Reha ambulant

Für alle Patienten nach einer Gelenksoperation ist die Rehabilitation genauso wichtig wie die Operation selbst, um eine optimale Funktion des Gelenksersatzes zu ermöglichen. Während die erste Phase der Reha bereits im Krankenhaus beginnt, gibt es für die darauffolgenden Phasen die Möglichkeit, diese ambulant statt stationär in spezialisierten Zentren durchzuführen. Ein großer Vorteil: Was in der Therapie erarbeitet wird, kann zu Hause sofort umgesetzt werden.



Etwa Stiegensteigen, Einkaufen oder neue Bewegungsmuster. Auch die ambulante Reha ist für die Patienten eine große Erleichterung.