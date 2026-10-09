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Im Herz-Jesu Spital

Hüfte to go: Gleich nach OP wieder nach Hause

Wien
09.10.2026 10:00
Primar Gerald Loho (re.) bei der Mobilisierung nach OP.
Primar Gerald Loho (re.) bei der Mobilisierung nach OP.(Bild: Robin Weigelt/Herz-Jesu Krankenhaus)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Im Herz-Jesu Krankenhaus wird die Hüftgelenksoperation tagesklinisch durchgeführt. Die Patienten können sogar die Reha danach teilweise ambulant ausführen.

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Nach einer Hüftgelenksoperation noch am selben Tag nach Hause zu gehen, klang vor Kurzem noch nach ferner Zukunft. Im Herz-Jesu Krankenhaus der Vinzenz-Gruppe ist das aber bereits Realität – ein Meilenstein der orthopädischen Versorgung.

Das Angebot richtet sich an sorgfältig ausgewählte Patienten in gutem Allgemeinzustand und ohne schwere Begleiterkrankungen. „Die tagesklinische Operation erfolgt ausschließlich auf ausdrücklichen Wunsch der Patienten. Dafür braucht es Motivation, eine gute Grundfitness und Unterstützung im häuslichen Umfeld“, so Primar Christoph Böhler.

Auch Reha ambulant
Für alle Patienten nach einer Gelenksoperation ist die Rehabilitation genauso wichtig wie die Operation selbst, um eine optimale Funktion des Gelenksersatzes zu ermöglichen. Während die erste Phase der Reha bereits im Krankenhaus beginnt, gibt es für die darauffolgenden Phasen die Möglichkeit, diese ambulant statt stationär in spezialisierten Zentren durchzuführen. Ein großer Vorteil: Was in der Therapie erarbeitet wird, kann zu Hause sofort umgesetzt werden.

Etwa Stiegensteigen, Einkaufen oder neue Bewegungsmuster. Auch die ambulante Reha ist für die Patienten eine große Erleichterung.

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