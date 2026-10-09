„Müssen auf österreichische Produktion setzen“

Egal ob gebraten, pochiert oder gekocht – Eier finden vielerlei Anwendungsmöglichkeiten zum Verzehr. Im Rahmen des heutigen Welt-Ei-Tages wird das proteinreiche „Superfood“ seit mittlerweile drei Jahrzehnten in mehr als 140 Ländern gefeiert.
Auch in Kärnten erfreut sich das Ei an großer Beliebtheit. Ganze 246 Stück isst der Durchschnitts-Kärntner pro Jahr – Tendenz: steigend. Besonders positiv ist dabei der Selbstversorgungsgrad hervorzuheben. Seit dem Ausstieg aus der Käfighaltung im Jahr 2009 steigt dieser kontinuierlich und liegt aktuell bei knapp 90 Prozent. In Kärnten versorgen insgesamt 181 Eierproduzenten die Bevölkerung mit heimischen Eiern.
Neben diesen erfreulichen Zahlen ist der steigende Importdruck aus Osteuropa nicht außer Acht zu lassen. Etwa eine Million Eier werden täglich auch nach Österreich importiert. Jene Importe stammen aus Haltungen mit niedrigeren Standards.
Dieter Obereder, Obmann der Geflügelwirtschaft Kärnten, appelliert daher an die Konsumenten, heimische Produktion zu unterstützen: „Wir haben es bei jedem Einkauf selbst in der Hand. Achten wir beim nächsten Griff in das Supermarktregal ganz bewusst auf den Stempel und die Herkunft.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.