„Müssen auf österreichische Produktion setzen“

Auch in Kärnten erfreut sich das Ei an großer Beliebtheit. Ganze 246 Stück isst der Durchschnitts-Kärntner pro Jahr – Tendenz: steigend. Besonders positiv ist dabei der Selbstversorgungsgrad hervorzuheben. Seit dem Ausstieg aus der Käfighaltung im Jahr 2009 steigt dieser kontinuierlich und liegt aktuell bei knapp 90 Prozent. In Kärnten versorgen insgesamt 181 Eierproduzenten die Bevölkerung mit heimischen Eiern.