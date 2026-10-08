Nach Polizeikontrolle: 31-Jähriger floh mit Pkw

Die anschließende Polizeikontrolle gab Auskunft über die Identität der Person: Es handelte sich um einen 31-jährigen Niederösterreicher.

Durch Videoaufnahmen entlarvt

Nur wenige Stunden später wurde ein Pkw von eben jenem Firmengelände als gestohlen gemeldet. Nach kurzer Zeit konnten die zuständigen Beamten die Person aus den Aufnahmen ausfindig machen: Es handelte sich um den Stunden zuvor kontrollierten Niederösterreicher! Doch vom 31-Jährigen und dem Fahrzeug fehlte bereits jede Spur. Eine Fahndung wurde ausgeschrieben.