Nach Polizeikontrolle: 31-Jähriger floh mit Pkw

Kuriose Szenen spielten sich im Bezirk Wolfsberg ab: Vergangenen Sonntag verhielt sich ein 31-Jähriger laut Augenzeugen verdächtig am Gelände einer Baufirma auf. Wenige Stunden später wurde ein gestohlenes Auto gemeldet. Videoaufnahmen lieferten schließlich den entscheidenen Beweis.
Vergangenen Sonntag wurde eine Polizeistreife in Wolfsberg zu einem kuriosen Einsatz gerufen: Eine telefonische Anzeige führte zu einer Person, die „verdächtig am Gelände einer Baufirma wahrgenommen wurde. Sie schaute sich genau um und spazierte herum“, heißt es seitens der Dienststelle.
Die anschließende Polizeikontrolle gab Auskunft über die Identität der Person: Es handelte sich um einen 31-jährigen Niederösterreicher.
Durch Videoaufnahmen entlarvt
Nur wenige Stunden später wurde ein Pkw von eben jenem Firmengelände als gestohlen gemeldet. Nach kurzer Zeit konnten die zuständigen Beamten die Person aus den Aufnahmen ausfindig machen: Es handelte sich um den Stunden zuvor kontrollierten Niederösterreicher! Doch vom 31-Jährigen und dem Fahrzeug fehlte bereits jede Spur. Eine Fahndung wurde ausgeschrieben.
Mit Erfolg: Zwei Tage später konnte das Auto gegen 2:45 Uhr im Zuge eines Grenzübertritts an der kroatischen Grenze gestoppt werden. Beamte stellten das Fahrzeug sicher. Der 31-Jährige wird wergen des Verdachts des schweren Diebstahls der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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