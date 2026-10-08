„Eiserne Hanni“ stellt sich Wahlkampf mit der FPÖ

Mit bewährtem Team in die Wahl, es wird wohl Kopf-an-Kopf-Rennen

Seitdem regieren beide Parteien gemeinsam und die Umfrage weisen den Blauen eine bessere Statistik aus. Laut geheimen Papieren der Opposition– die „Krone“ berichtete – liefert man sich prozentual bereits ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Spätestens im nächsten Jahr dürfte aus der schwarz-blauen Zusammenarbeit wieder ein harter Wettbewerb um Platz eins werden.