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Krachte gegen Baum

Alko-Lenker saß als Beifahrer in anderem Pkw

Salzburg
08.10.2026 11:25
In Saalbach spielten sich sonderbare Szenen ab (Symbolbild)
In Saalbach spielten sich sonderbare Szenen ab (Symbolbild)(Bild: EXPA/ JFK)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach einem Unfall bei Saalbach schlug das Handy des Fahrers automatisch Alarm. Auf dem Weg zur Unfallstelle stoppte die Polizei einen anderen Pkw – und fand darin den mutmaßlichen Unfalllenker als Beifahrer. Der 47-Jährige hatte 1,14 Promille und keinen Führerschein.

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Der Unfallwagen stand nach der Kollision mit einem Baum noch immer am Unfallort, der Lenker selbst saß wenig später schon in einem anderen Auto. Ein 47-jähriger Saalbacher war am Mittwochabend im Bereich Hinterhagweg zwischen Asteralm und Bergeralm von der Straße abgekommen.

Beifahrer entpuppte sich als Unfalllenker
Sein Handy setzte nach dem Unfall automatisch einen Alarm ab. Auf der Anfahrt zum Einsatzort hielten Polizisten einen Pkw an und identifizierten den Beifahrer als den gesuchten Unfalllenker.

Der 47-Jährige gab an, einem Wildtier ausgewichen zu sein. Ein Alkotest ergab 1,14 Promille. Zusätzlich stellte die Polizei fest, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt. Der Saalbacher wird angezeigt. Angaben zu Verletzungen machte die Polizei vorerst nicht.

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