Mitarbeiter soll täglich Geld abgezweigt haben

Bis zu 100 Euro soll ein Mitarbeiter einer Pinzgauer Tankstelle pro Arbeitstag abgezweigt haben. Der 45-Jährige soll Verkäufe gegenüber Kunden an der Kassa vorgetäuscht, die Einnahmen aber nicht vollständig verbucht haben. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch geklärt werden.
Die Differenz zwischen kassiertem Geld und verbuchter Tageslosung soll einem 45-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter regelmäßig zusätzliches Bargeld eingebracht haben. Der Ungar wird beschuldigt, Verkäufe gegenüber Kunden zwar an der Kassa abgewickelt, die eingenommenen Beträge jedoch nicht vollständig im System erfasst zu haben. Beim Tagesabschluss soll er dann bis zu 100 Euro Überschuss pro Arbeitstag an sich genommen haben.
An den Betreiber habe er nur die ordnungsgemäß verbuchte Tageslosung abgeführt. Über welchen Zeitraum der Mann so vorgegangen sein soll, ist noch offen. Deshalb steht auch die Gesamtschadenssumme noch nicht fest. Videoaufnahmen sollen die mutmaßlichen Taten belegen. Der 45-Jährige wird angezeigt.
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