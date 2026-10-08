Mitarbeiter soll täglich Geld abgezweigt haben

Die Differenz zwischen kassiertem Geld und verbuchter Tageslosung soll einem 45-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter regelmäßig zusätzliches Bargeld eingebracht haben. Der Ungar wird beschuldigt, Verkäufe gegenüber Kunden zwar an der Kassa abgewickelt, die eingenommenen Beträge jedoch nicht vollständig im System erfasst zu haben. Beim Tagesabschluss soll er dann bis zu 100 Euro Überschuss pro Arbeitstag an sich genommen haben.