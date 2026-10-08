So wild und bunt blüht es bei erster Biobäuerin

Ein Berufstraum wurde für sie wahr

Sie und ihr Mann haben 2018 den Hof seiner Großeltern übernommen und dort Ideen von einer Streuobstwiese bis zum eigenen Biotop umgesetzt. Große Klammer über allem ist für die Biobäuerin die Ursprünglichkeit. Und das erfordert viel Einsatz. „Ich wollte immer schon viel draußen sein und habe als Kind bei beiden Omas im Bauerngarten mitgeholfen“, so Dörner. Das Paar entschied sich wie knapp jeder zweite Bauer in Salzburg für Bioanbau