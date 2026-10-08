So wild und bunt blüht es bei erster Biobäuerin

Salzburgs erste Bioblumen-Bäuerin Brigitte Dörner hat sich am Feld in Eugendorf ihr eigenes Paradies geschaffen. Am kommenden Wochenende stellt sie auch beim großen Salzburger Biofest aus.
Es sprießt und blüht auf Brigitte Dörners Bioblumenfeld beim Ederbauern in Eugendorf in allen Farben und Variationen. „Ich baue 150 verschiedene Blumen an“, erzählt Salzburgs erste Bioblumenbäuerin. Sie hat sich am Feld ihre eigene Kreislaufwirtschaft geschaffen, gießt nur mit Regenwasser und widmet sich mit viel Gespür für natürliche Abläufe ihren Pfleglingen. Gerade hoch im Kurs: „Dahlien sind der absolute Herbsttraum“, meint sie, will aber am Feld gar nicht werten: „Meine Lieblingsblume wechselt eigentlich täglich.“
Ein Berufstraum wurde für sie wahr
Sie und ihr Mann haben 2018 den Hof seiner Großeltern übernommen und dort Ideen von einer Streuobstwiese bis zum eigenen Biotop umgesetzt. Große Klammer über allem ist für die Biobäuerin die Ursprünglichkeit. Und das erfordert viel Einsatz. „Ich wollte immer schon viel draußen sein und habe als Kind bei beiden Omas im Bauerngarten mitgeholfen“, so Dörner. Das Paar entschied sich wie knapp jeder zweite Bauer in Salzburg für Bioanbau
Und Brigitte Dörner hat auch das richtige Händchen für Dekoration. Beim Biofest am kommenden Wochenende – nach 30 Jahren am Kapitelplatz mitten in der Stadt erstmals bei der Stieglbrauerei – ist sie nicht nur Deko-Chefin, sondern am Sonntag auch als Standlerin mit dabei. Neben ihren Blumen ebenso neu: Klima-Pub-Quiz und Talk vorab, Kräutersalz-Herstellen, Aroniabeeren aus dem Lungau oder der Hof der Alten Sorten mit seltenen Kulturpflanzen.
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