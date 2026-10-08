Sängerin Olivia Rodrigo fehlt Privatsphäre

Gerüchte im Netz

Es sei hart und traurig, so die 23-Jährige – „vor allem, weil Beziehungen etwas Privates sein sollten“. Es fühle sich so an, als ob nach jedem ungezwungenen Date mit einem Mann ein Bild davon im Internet lande. „Manchmal gehst du mit einem Typen aus, der nicht dein Freund ist, und plötzlich steht im Internet: ,Sie sind verheiratet, bla bla bla‘.“