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„Wie Stalking“

Sängerin Olivia Rodrigo fehlt Privatsphäre

Society International
08.10.2026 12:18
In einem Interview klagt Sängerin Olivia Rodrigo über fehlende Privatsphäre.
In einem Interview klagt Sängerin Olivia Rodrigo über fehlende Privatsphäre.(Bild: APA/Richard Shotwell/Invision/AP)
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Von krone.at

Olivia Rodrigo hätte eigenen Aussagen zufolge gerne mehr Privatsphäre in ihrem Liebesleben. In einem Interview sagt sie: „Es fühlt sich an, als ob man gestalkt wird“.

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Olivia Rodrigo hätte eigenen Aussagen zufolge gerne mehr Privatsphäre in ihrem Liebesleben. „Da ist diese Last, dass Menschen Fotos von dir machen, dass du dein Leben und wen du datest niemals privat halten kannst“, sagte die amerikanische Popsängerin im Interview mit „The Hollywood Reporter“.

Gerüchte im Netz
Es sei hart und traurig, so die 23-Jährige – „vor allem, weil Beziehungen etwas Privates sein sollten“. Es fühle sich so an, als ob nach jedem ungezwungenen Date mit einem Mann ein Bild davon im Internet lande. „Manchmal gehst du mit einem Typen aus, der nicht dein Freund ist, und plötzlich steht im Internet: ,Sie sind verheiratet, bla bla bla‘.“

Sängerin Olivia Rodrigo fehlt es an Privatsphäre.
Sängerin Olivia Rodrigo fehlt es an Privatsphäre.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jason)

Wunsch nach normalem Leben
Das fühle sich aufdringlich an. „Es fühlt sich an, als ob man gestalkt wird und dann verurteilt wird für diese Bilder.“ Sie sei Single und habe keinen Freund. „Wenn dann diese Bilder als Beweis dafür genutzt werden, dass du ein schlechter Mensch bist, das ist die verrückteste Sache“, sagte sie.

„Aber ich weiß, wer ich bin und was meine Werte sind, und ich versuche, mich daranzuhalten.“ Gleichzeitig wünsche sie sich, 23 Jahre alt zu sein und das Leben auf normale Art und Weise zu erleben.

Zitat Icon

Manchmal gehst du mit einem Typen aus, der nicht dein Freund ist, und plötzlich steht im Internet: ,Sie sind verheiratet, bla bla bla‘.

Olivia Rodrigo

Rodrigo wurde durch ihre Rolle in der Disney-Serie „Bizaardvark“ bekannt. Ihr Debütalbum „Sour“ brachte sie 2021 heraus.

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2022 gewann sie drei Grammys. Ihr drittes Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ erschien in diesem Jahr.

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