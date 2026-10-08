Premier Magyar von Staatsanwalt einvernommen

Am Mittwochabend war es dann so weit. Magyar stand der Behörde Rede und Antwort. Dabei wies er den Diebstahlsvorwurf von sich, wie er nach dem Termin auf seiner Facebook-Seite mitteilte. „Ich werde über alle weiteren Entwicklungen informieren“, schloss er das Posting. Magyar ließ es sich aber nicht nehmen, wenig später noch einmal die „politische Provokation“ zu kommentieren. „Ich habe weder Viktor Orbán noch Ádám Matolcsy bei der Staatsanwaltschaft getroffen. Das ist Willkür!“, schoss der Premier gegen die Justiz, der er ein zu zögerliches Vorgehen bei den Ermittlungen im Goldtransporter-Fall und Korruptions- und Untreue-Ermittlungen gegen den früheren Notenbankchef György Matolcsy und seinen Sohn Ádam vorwarf.