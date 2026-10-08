Travis Barker wegen Taubheit am Arm operiert

Blink-182-Drummer Travis Barker hat sich wegen Taubheit in seinem Arm einem Eingriff unterzogen. Er sei operiert worden, teilte der Schlagzeuger auf Instagram mit. „Mein Arm, meine Hand und Finger waren taub seit einer Show, die ich letzten Monat gespielt habe.“
Er habe einen Nerventest nach dem Konzert gemacht. Dabei stellte sich demnach heraus, dass er einen Nerv im Ellenbogen entlasten müsse. „Ich wollte das hinter mich bringen, damit ich noch eine lange Zeit so spielen kann, wie ich spiele“, so der Musiker.
Bald wieder fit
„Ich sollte in ein paar Wochen wieder fit sein“, schrieb der 50-Jährige. Dazu zeigte er ein Foto von sich mit seiner Ehefrau Kourtney Kardashian im Krankenhausbett.
In seiner Instagram-Story gibt Barker ein Gesundheits-Update:
Barker trägt einen Patientenkittel und eine Haube und legt seinen Arm um seine Frau, die in die Kamera lächelt. „Ich bin mir nicht sicher, warum meine Frau so glücklich darüber aussieht“, schrieb er augenzwinkernd zu dem Bild.
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