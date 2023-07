Wie bitte? Travis Barker verrät kuriosen Babynamen

Dabei kamen die beiden auch auf Travis ungeborenes Kind mit Kourtney Kardashian und natürlich auch auf potenzielle Babynamen zu sprechen. Der „Blink-182“-Drummer plauderte dort aus, dass er einen ganz speziellen Namen gut findet: Rocky Thirteen (also Rocky 13). Tochter Alabama war davon jedoch nicht wirklich begeistert: „Das ist so schlimm“, fand sie. Und selbst Travis stimmte seiner Tochter daraufhin zu - der Name sei eben gewöhnungsbedürftig.