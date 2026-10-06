Vandalen setzten Container und Fassade in Brand

Im Zuge der Fahndung konnte ein 13-jähriger Jugendlicher als möglicher Brandstifter ausfindig gemacht werden. Bei einer Befragung zeigte er sich geständig, eines der Feuer gelegt zu haben. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 13-Jährige in Begleitung von zwei weiteren, noch unbekannten Personen. Diesbezügliche Erhebungen sind im Gange“, erklärt die Polizei.