Vandalen setzten Container und Fassade in Brand

Gleich mehrere Delikte beging ein junger Vandale in Innsbruck. Er zündete einen Müllcontainer sowie eine Sitzbank an. Auch in Imst schlugen Feuerteufel zu. Die Polizei sucht dort noch nach Zeugen.
Am Montagabend zwischen 18.45 und 19.05 Uhr sorgten brennende Müllcontainer am Grabenweg und in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße in Innsbruck für Aufsehen.
Die Berufsfeuerwehr rückte in beiden Fällen aus und konnte bereits vor der eintreffenden Polizeistreife die Brände löschen. Die bis dato unbekannten Täter versuchten offenbar auch, eine Sitzbank in der Geyrstraße anzuzünden. Dies misslang jedoch.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 13-Jährige in Begleitung von zwei weiteren, noch unbekannten Personen.
Die Polizei
Im Zuge der Fahndung konnte ein 13-jähriger Jugendlicher als möglicher Brandstifter ausfindig gemacht werden. Bei einer Befragung zeigte er sich geständig, eines der Feuer gelegt zu haben. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 13-Jährige in Begleitung von zwei weiteren, noch unbekannten Personen. Diesbezügliche Erhebungen sind im Gange“, erklärt die Polizei.
Vandalen auch in Imst am Werk
Zwischen Samstag und Montag sorgten Vandalen auch in Imst für Unruhe. In der Fabrikstraße beschmierten die Unbekannten die Fassade eines Gebäudes. Zudem zündeten sie am Fuß der Wand Holzteile an, was zu einer Verrußung der Fassade führte.
Der kleine Brand dürfte offenbar von alleine wieder erloschen sein. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Imst unter Tel.: 059133 7100.
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