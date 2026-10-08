Radfahrer stürzte in Bach: Tot aus Wasser geborgen

Polizei ermittelt

Fremdverschulden soll nicht vorliegen. Die genauen Umstände des Unglückes sind Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Scheinbar dürfte der Radfahrer mehrfach gestürzt sein, bevor er in den Fluss fiel. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht restlos geklärt, es könnte sich aber um einen amtsbekannten 63-Jährigen handeln.