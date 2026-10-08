Radfahrer stürzte in Bach: Tot aus Wasser geborgen

Trauriger Einsatz für Rettung, Polizei und Feuerwehr Donnerstagmorgen in Grieskirchen. Ein Radfahrer lag im Uferbereich der Trattnach, er konnte nur mehr tot geborgen werden.
Mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung“ wurde die Feuerwehr Grieskirchen am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zur Trattnach alarmiert. Ersten Informationen zur Folge soll ein Radfahrer im Uferbereich bzw. Bachbett gelegen sein. Der anwesende Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
Polizei ermittelt
Fremdverschulden soll nicht vorliegen. Die genauen Umstände des Unglückes sind Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Scheinbar dürfte der Radfahrer mehrfach gestürzt sein, bevor er in den Fluss fiel. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht restlos geklärt, es könnte sich aber um einen amtsbekannten 63-Jährigen handeln.
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