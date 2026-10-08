Emotional Post
Morgenstern: “It took us completely by surprise”
Thomas Morgenstern is currently going through a difficult time. “The brazen theft of our helicopter caught us completely off guard and presents us with major challenges,” explains Austria’s former ski jumping hero.
It was an unusual theft that took place in Salzburg at the end of September: On a moonlit night, criminals struck without warning; as reported, they broke into the hangar at the Mauterndorf airfield and fled in a helicopter operated by Thomas Morgenstern and owned by businessman Manuel Aster. The investigation is ongoing.
Update on social media:
A shock for Morgenstern—Austria’s former “Super Eagle” used the helicopter to offer exclusive sightseeing flights. “The necessary clarifications and planning are currently underway. We hope to be able to provide you with more detailed information in the coming weeks about when and in what form our flight operations can resume,” the 39-year-old writes on social media, adding numerous photos from his helicopter flights.
Inquiries are “of course always welcome,” says Morgenstern, but he also emphasizes: “However, we cannot yet make any binding commitments regarding specific flight dates at this time.”
“Many encouraging messages”
One thing is certain: he won’t let anything take away his joy of flying. “Morgi” is also grateful for the outpouring of support: “I’d like to personally thank you for your understanding, your patience, and above all for the many encouraging messages that have reached me and our team during this extraordinary situation.” Whether we’ll ever see the helicopter again, however, remains completely uncertain…
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.