Geparkter Lkw brannte: Lenker (65) schwer verletzt

Brenzliger Einsatz für die Tiroler Feuerwehren Achenkirch und Achental in der Nacht auf Sonntag. Ein abgestellter Lkw fing Feuer. Der Fahrer (65) schlief wohl in der Zugmaschine und erlitt schwere Verbrennungen.
Kurz nach 2 Uhr heulten am Sonntag in Achenkirch die Sirenen auf! Eine geparkte Zugmaschine fing plötzlich Feuer und begann heftig zu brennen. Als die alarmierten Feuerwehren am Einsatzort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.
Der 65-jährige Fahrer aus Bulgarien befand sich nach ersten Erkenntnissen noch in der Fahrerkabine der Zugmaschine, als der Brand ausgebrochen war. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlitt dabei jedoch schwere Verbrennungen.
Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch betreut und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.
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