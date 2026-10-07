Stille Adventzeit wird in Eisenstadt ganz laut

Platz für 1000 Gäste

In Wr. Neustadt lockt die Party mittlerweile 3000 Besucher an, in Baden sogar 9000. In Eisenstadt werden es wohl nicht ganz so viele werden. 1000 Gäste haben vor dem Rathaus locker Platz, meint Bürgermeister Thomas Steiner. Sorgen, dass das lautstarke Format nicht ganz in die „stillste Zeit des Jahres“ passt, hat er nicht. Schon jetzt würden das ganze Jahr über große Veranstaltungen wie etwa das Lovely Days oder die Wein- und Genusstage in der Landeshauptstadt stattfinden. Heuer wolle man versuchen den Christkindlmarkt zu erweitern und etwas Neues ausprobieren, um zu schauen, ob es angenommen wird – wovon er ausgehe, so der Stadtchef.