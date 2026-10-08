Ungarinnen in illegalen Bordellen ausgebeutet

Grenzüberschreitender Prostitutionshandel

Bis zu seiner Festnahme soll der Mann auf die Weise fast 70.000 Euro in die eigene Tasche abgezweigt haben, ohne dafür eine Gegenleistung erbracht zu haben. Nun sitzt er wegen des Vorwurfs der Zuhälterei und des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels hinter Gittern, zeigt sich dazu vorerst aber nicht geständig. „Wir haben seine Festnahme angeordnet, er ist am 7. Oktober in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden“, bestätigt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz.