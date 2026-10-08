Neuer Mitteltrakt für das Strandbad Klagenfurt

Alles neu im Strandbad Klagenfurt, seit Ende der Badesaison am letzten Sonntag rollen die Bagger. Der Mitteltrakt wird neu errichtet, die Stadtwerke investieren 5,6 Millionen Euro in den Neubau der Gastronomie und Sanitäranlagen. Bis zum Start der Badesaison 2027 soll alles fertig sein.
Das 102 Jahre alte Strandbad Klagenfurt ist eines der größten Binnenbäder Europas. Die 1927 entstandene Eingangshalle steht gemeinsam mit einem Kabinentrakt unter Denkmalschutz. Der in die Jahre gekommene Mitteltrakt wird völlig neu errichtet. Die Stadtwerke Klagenfurt als Betreiber investieren 5,6 Millionen Euro in den Neubau der Gastronomie und Sanitäranlagen.
Kaum machte das Strandbad am letzten Sonntag zu, begannen schon die Bauarbeiten. Der Mitteltrakt soll rechtzeitig zum Start der Badesaison 2027 fertiggestellt sein. Damit wird innerhalb weniger Monate ein zentraler Bereich des Strandbads umfassend erneuert.
Strandbad wird hochwassersicher
Dazu kommt die Notwendigkeit, das Gebäude hochwassersicher zu machen. Es gibt umfassende Investitionen in eine moderne Freizeit-Infrastruktur. Der Neubau wird so umgesetzt, dass einerseits das bestehende Hochwasser-Risiko berücksichtigt wird und andererseits ein bauliches Gesamtkonzept entsteht. Denn das Erscheinungsbild des neuen Mitteltraktes lehnt sich an den bereits erfolgten Umbau des Kabinentrakts im Süden des Strandbads sowie dem neuen Gastronomie- und Rezeptionsgebäude des Campingplatzes Klagenfurt an.
Ganzjahresbetrieb möglich
In das neue Campingplatzgebäude investierten die Stadtwerke bereits drei Millionen Euro. Beim Strandbad werden jetzt neben einer modernen Architektur vor allem die Gastronomie-Einrichtung sowie die Sanitäranlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Der Sanitärtrakt wird zudem im Zuge des Neubaus winterfest gemacht. Damit wird der Grundstein für einen allfälligen Ganzjahresbetrieb, der im Zuge der Entwicklung der Ostbucht und der Positionierung der Strandbäder bzw. des Falkensteiner-Campingplatzes zukunftsweisend sein kann, gelegt.
Es gibt eine Neuausschreibung SB-Gastronomie, der alte Pachtvertrag lief mit Ende der Badesaison aus. Für die Saison 2027 sowie die Folgeinvestitionen erfolgt eine Neuausschreibung. Interessierte Gastronomen können sich über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke bewerben.
Koralmbahn sorgte für Rekordbesuch
Das Strandbad Klagenfurt kann auf eine Rekordsaison zurückblicken. Die vielen Sonnentage, das unvergleichliche Ambiente und das abwechslungsreiche Unterhaltungs- und Sportangebot zogen heuer rund 453.000 Badegäste ins „Wohnzimmer der Klagenfurter“. In allen drei Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt wurden 652.000 Besucher gezählt. Die Koralmbahn hat voll eingeschlagen, viele Steirer reisen zum Wörthersee.
Auch beim Strandbad Maiernigg gibt es Neuigkeiten. 2027 wird es von den Stadtwerken wieder in Eigenregie betrieben. Auch in Maiernigg wird die Gastronomie neu ausgeschrieben, auch in die Liegebereiche und Kabinentrakte wird investiert.
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