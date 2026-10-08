Neuer Mitteltrakt für das Strandbad Klagenfurt

Ganzjahresbetrieb möglich

In das neue Campingplatzgebäude investierten die Stadtwerke bereits drei Millionen Euro. Beim Strandbad werden jetzt neben einer modernen Architektur vor allem die Gastronomie-Einrichtung sowie die Sanitäranlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Der Sanitärtrakt wird zudem im Zuge des Neubaus winterfest gemacht. Damit wird der Grundstein für einen allfälligen Ganzjahresbetrieb, der im Zuge der Entwicklung der Ostbucht und der Positionierung der Strandbäder bzw. des Falkensteiner-Campingplatzes zukunftsweisend sein kann, gelegt.