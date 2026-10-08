Ein Traum von 50 Klavieren in Bludenz

Doch vielleicht steigen ja die Bregenzer Festspiele in dieses Projekt ein, wie schon einmal, als Alexander Moosbrugger, der Leiter der „Bludenzer Tage“ von 2007 bis 2014, seine aufwändige Oper „Wind“ im Jahr 2021 auf der Werkstattbühne realisieren konnte. Haas’ Klaviere sind also bislang ein Traum, doch Mirela Ivičević ist eine Frau mit mutigen Visionen. „The sky is the limit“ sagt sie, und im Jahr 2026 nun will sie Türen öffnen. „Narnia-Türen“ nennt sie diese, die neue Universen eröffnen. Sie lassen beispielsweise mit dem Stück „Salad“ von Margarethe Ferek-Petrić in die Welten von Gertrude Stein und Laurie Anderson blicken, öffnen mittels Violine (Sophie Schafleitner) und Akkordeon (Krassimir Sterev) den Mikrokosmos der Honigbienen: eine Komposition von Liza Lim mit dem Titel „Fake Meadow“.