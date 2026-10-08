AfD: Verbot oder Regierung?

ANDERERSEITS könnte die AfD trotz dieses politischen Erfolgs demnächst vor der Situation stehen, dass gegen sie ein staatliches Verbotsverfahren eingeleitet wird. Allen voran die SPD versucht sowohl auf Bundesebene als auch in den Ländern Unterstützung für die Einleitung eines solchen Verbotsverfahrens zu bekommen. Und das mit dem Argument, dass die AfD eine „Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“ darstelle.